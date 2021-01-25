Названы симптомы, по которым омичи могут отличить грипп от ковида

А вот лечатся обе болезни примерно одинаковыми лекарствами. Фото: Алексей ФОКИН

Врач-эпидемиолог Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Белус рассказал, что будет если в организме омича встретятся сразу две болезни - грипп и ковид. По словам специалиста, лечение явно будет протекать сложнее.

- Коронавирус провоцирует быстро развивающуюся пневмонию и обострение хронических болезней, - говорит врач. - При одновременном заражении эти патологические процессы могут наложиться друг на друга.

Рассказал эпидемиолог Сергей Белус, как по симптомам отличить грипп от ковида (см. таблицу ниже). Однако медик рекомендует всегда сразу же обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.

Как отличить грипп от ковида

- Разница данных заболеваний кроется в проявлении клинических симптомов у заболевшего человека. Они схожи, но различия все же имеются. Однако поставить точный диагноз и назначить грамотное лечение может только врач, обязательно это нужно помнить! - сказал врач-эпидемиолог.