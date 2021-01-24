Тушили 39 машин: Появились подробности пожара, унесшего жизнь человека

Пожар случился в этом доме. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В ночь на воскресенье, 24 января, в Омске случился серьезный пожар. В результате происшествия погиб человек. Еще несколько жильцов злополучной пяииэтажки пострадали. Кроме того, весь дом в морозы остался без электричества.

– В 01.41 произошел пожар в квартире на пятом этаже жилого дома в Центральном округе на улице 10 лет Октября, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Спасены 14 человек (звеньями газодымозащитной службы – 9 человек, с помощью автоматического подъемника с 5 этажа – 5 человек). Самостоятельно, до прибытия подразделений пожарной охраны, эвакуировались 30 человек. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Также сообщается, что предварительная причина ЧП – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Пожар локализовали в 02.44, полностью ликвидировали в 03.42. На месте работали 9 пожарных машин ю и 39 человек.