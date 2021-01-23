МЧС предупреждает омичей об экстремальных морозах

В регионе ожидаются 40-градусные морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие несколько дней жителям Омской области предстоят настоящие погодные американские горки. МЧС предупреждает об экстремальных мороза.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 и 25 января 2021 года по территории Омской области ожидается понижение температуры воздуха до -43 градусов и ниже.

– Возможно возникновение ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

А уже через несколько дней омичей ждет резкое потепление. Днем воздух на улице прогреется до - 2 градусов.