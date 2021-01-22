Омские полицейские спасли из огня семейную пару

спасти жильцов 9 этажа удалось благодаря оперативной реакции полицейских. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в одной из многоэтажек в Омске произошел пожар. Загорелась квартира на девятом этаже, в которой оказались заблокированы люди.

К экипажу патрульной машины ППС обратились обеспокоенные люди, которые рассказали о пожаре в многоэтажке. Полицейские тут же вызвали МЧС, а сами отправились в горящую квартиру, чтобы убедиться, что там никого нет. Им удалось оперативной найти у дивана женщину, которая просила о помощи. Выведя ее на лестничную клетку, полицейские обратились к соседям, чтобы узнать, нет ли в квартире кого-то еще. Выяснилось, что внутри остался еще муж пострадавшей. Полицейские вытащили и его. К этому времени уже прибыли пожарные, которые быстро потушили возгорание.

58-летний мужчина и его 61-летняя жена не пострадали, а один из полицейских получил ожоги дыхательных путей. Сейчас он находится в больнице и идет на поправку.

Выяснилось, что в квартире горел диван, от чего и образовалось много едкого дыма. Причиной возгорания стала не потушенная сигарета.