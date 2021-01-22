Омичам отключат цифровое ТВ для проведение профилактики

Недоступным для просмотра будет и один из популярных детских каналов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущий понедельник, 25 января, телецентре запланировали проведение профилактических работ. Для этого на 8 часов омичам отключат телевизионное вещание. Полностью будут недоступны 20 цифровых телеканалов и прервут вещание на 4 аналоговых: "Че", "Дисней", "12 канал" и "СТС".

- Профилактика предусматривает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств и чистку оборудования. Все плановые остановки вещания заранее согласованы с телеканалами и проходят в те моменты, когда в эфире нет важных сообщений, - подчеркнули в местном филиале РТРС "Омский ОРТПЦ".

25 января ограничения в вещании будут действовать с 5:00 до 14:00 для цифровых каналов и с 8:00 до 14:00 для аналоговых, а 26 января с 8:00 до 17:00 не получится послушать "Радио России".