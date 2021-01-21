Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Еще одна скорая в Омске попала в ДТП

В этот раз машина медиков тоже столкнулась с иномаркой
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
В этой аварии обошлось без пострадавших.

В этой аварии обошлось без пострадавших.

Фото: ВКонтакте

Сегодня утром уже было известно о ДТП с участием скорой помощи. Все произошло в левобережье, недалеко от Континента. В Госавтоинспекции уточнили, что в том столкновении пострадали два медика. Их отправили на лечение домой.

В соцсетях омичи опубликовали видео с места другой аварии, участником которой стала другая гезель скорой помощи. Это столкновение произошло также на Левом берегу на улице Дмитриева. В районе дома №17 "Субару" вылетел на встречную полосу, где и столкнулся со скорой. Здесь обошлось без пострадавших, но прибывшие на вызов сотрудники госавтоинспкции выяснили, что водитель иномарки был пьян. На него составили протокол за вождение в пьяном виде.