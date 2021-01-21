В Омске будут судить водителя фуры за смертельное ДТП

Дело будут рассматривать в Тюкалинском суде. Фото: Сергей ГАПОН

В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 36-летнего жителя Свердловской области, который стал виновником смертельной аварии.

ДТП произошло еще в июле 2018 года. Мужчина ехал в сторону Тюмени и в Тюкалинском районе Омской области во встречном направлении двигался автомобиль "FIAT DUCATO". Его водитель совершал маневр и выехал на встречку. Водитель фуры попытался уйти от столкновения и тоже выехал на встречную полосу. Разминуться водителям так и не удалось. Водитель FIAT скончался на месте.

Во время проверки следователи пришли к выводу, что водитель фуры неверно оценил складывающуюся дорожную обстановку и стал виновником ДТП. Свою вину мужчина не признал. Дело будут рассматривать в Тюкалинском городском суде Омской области, уточнили в пресс-службе прокуратуры.