Лекарства в Омске подорожали сильнее всего за последние 5 лет

Омскстат опубликовал любопытные цифры. Фото: Алексей ФОКИН

Статисты подсчитали, насколько сильно выросли цены на лекарства за последний квартал 2020 года. Оказалось, что средний рост стоимости медикаментов за три месяца составил около 3,5%. Такие данные приводит Омскстат.

Препарата из списка жизненно важных, как уверяют в ведомстве, подорожали в среднем на 0,1 - 1,7%. Больше всего выросла цена в прошлом году на такие медикаменты, как аспирин, амброксол, лоратадин, супрастин. Подорожание составило в целом 3-4%.

Но сильнее всего подорожал анальгин и пустырник - примерно на 13-14%. Валидол вырос в цене на 7%. Среди импортных препаратов больше всего подорожал линекс (на 12%), который выписывают при нарушении микрофлоры.

- В целом за 2020 год медикаменты подорожали на 9,5%, по стране – на 9,8%. Сложившиеся темпы роста цен на лекарственные средства в 2020 году в нашем регионе стали самыми высокими за последние пять лет, - добавили в Омскстат.