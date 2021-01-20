В Омске в мороз ищут 78-летнюю бабушку с амнезией

Если вы располагаете информацией о местонахождении Ираиды Петровны Горянской, сообщите в городской отдел полиции № 3 по телефонам: 79-20-72, 8-904-586-77-69 или 02.

78-летнюю Ираиду Горянскую ищут уже больше двух месяцев. Бабушка с провалами в памяти ушла из дома на улице Димитрова еще 14 ноября под вечер. С тех пор родные не имеют представления, где она находится.

На улице сейчас стоят лютые морозы, и каждый лишний день еще больше уменьшает шансы найти Ираиду Петровну живой. Однако семья пожилой омички надеется на чудо и продолжает поиски.

Приметы пропавшей: на вид 80 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, глаза серого цвета, волосы седые коротко подстриженные. Была одета в синюю куртку, берет бордового цвета, черные штаны, черную кофту, сапоги черного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Ираиды Петровны Горянской, сообщите ее в городской отдел полиции № 3 по телефонам: 79-20-72, 8-904-586-77-69 или 02.