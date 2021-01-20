Омская область будет сотрудничать двумя ведущими российскими университетами

Правительство Омской области будет сотрудничать с национальным исследовательским университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева. Соглашения по этому поводу сегодня в Москве подписали Губернатор Омской области Александр Бурков, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов. На церемонии подписания вузы Омской области представляли врио ректора ОмГТУ Дмитрий Маевский и врио ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Роман Смелик.

Соглашения предусматривают реализацию совместных проектов омских и московских вузов в образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности. Благодаря этому будут созданы новые компетенции и точки роста в сферах науки и образования. Сотрудничество предполагает совместную организацию межрегиональных научных образовательных мероприятий, практики и стажировок будущих специалистов на предприятиях Омской области, реализацию совместных образовательных, научно-исследовательских программ и инновационных проектов.

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева занимает одно из первых мест в рейтинге технических вузов в России, а с Губкинским университетом Омская область сотрудничает давно. Выпускники этого вуза успешно работают на предприятиях нашего региона. Губернатор считает, что новые соглашения выведут это сотрудничество на новый уровень.

- Мы заинтересованы в использовании научного потенциала вуза с мировым именем, в активном применении разработанных здесь технологий, - отметил Александр Бурков. - Мы провели большую работу по созданию в Омской области регионального научно-образовательного центра. Два его перспективных направления касаются переработки углеродсодержащего сырья и выпуска катализаторов нефтехимии.

- Химия и нефтехимия – драйвер развития Омской области. В регионе сегодня производится каждая десятая автомобильная шина и каждая седьмая тонна полипропилена, треть российского техуглерода и половина отечественного ксилола. Это лишь небольшая часть востребованной на рынке продукции, которую производят омские предприятия, - подчеркнул Александр Бурков. - Партнерство с крупнейшим отраслевым университетом открывает новые возможности для реализации совместных научных проектов и, возможно, внедрения в производство новых продуктов.