Качество очистки пешеходных зон проверяют ежедневно

Рейды по проверке проходят ежедневно, а сегодня в список проверяемых объектов попали территории жилых домов 28Б, 28В, 28Г по ул. 21-я Амурская в Центральном округе. Правила благоустройства говорят о том, что организации, обслуживающие жилой фонд, обязаны очищать от наледи пешеходные дорожки и тротуары, а также обрабатывать их противогололедными средствами. То, как это происходит, проверяют специалисты отдела контроля администрации Центрального округа постоянно проверяют и если управляющие компании допускают нарушения, им выдают уведомления о необходимости проведения работ по очистке территории от снега и наледи. Таких уведомлений с начала этого года окружные администрации выдали 545 штук и составили 5 протоколов за ненадлежащее содержание придомовых территорий.

- Сейчас данное нарушение является самым распространенным, - отметил консультант отдела контроля администрации Центрального округа Юрий Дмитриев. - Мы следим за тем, чтобы территории были не просто очищены, а очищены качественно, потому что главная наша задача - это не наказание обслуживающих организаций, а наведение порядка во дворах домов

Кстати, управляющим компаниям важно иметь в виду, что штрафы для юридических лиц составляют от 20 до 40 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года - от 40 до 200 тысяч рублей.