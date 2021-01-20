Бухгалтер из Омска позарилась на забытый в магазине кошелек

Женщина не удержалась и прихватила с прилавка забытый кошелек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась омичка с заявлением о том, что у нее пропал кошелек. Женщина предположила, что оставила его в магазине в торговом центре на Нефтезаводской улице.

Полицейские обратились к сотрудникам магазина и выяснили, что они не успели заметить кошелек. Тогда следователи отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что кошелек взяла одна из покупательниц. Она рассчитывалась на кассе, где заявительница и оставила кошелек. Женщина накрыла его пакетом, а когда расплатилась за покупку забрала пакет вместе с кошельком. Как уточнили в полиции, внутри было 5 тысяч рублей и банковские карты. Узнать личность воровки удалось через банк, она рассчиталась картой.

Оказалось, что к похищению кошелка причастна 44-летняя омичка, работающая бухгалтером. Ранее никаких проблем с законом она не имела. Теперь на нее завели дело по статье "Кража", которая предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.