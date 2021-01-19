Это не позволяло своевременно анализировать ситуацию в отношении данных граждан, затрудняло планирование мероприятий, направленных на усовершенствование их социального положения, а также не позволяло самим инвалидам получать полную информацию об имеющихся правах.Изменить данную ситуацию позволило создание федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), предусмотренной Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».Федеральный реестр инвалидов «ФГИС ФРИ» - разработан и реализуется Пенсионным фондом с 2016 года, широкомасштабное использование системы началось с 2018 года. Это крупная информационная система, которая содержит в себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном в установленном порядке инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом.Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы для информирования не только граждан, но и для органов государственной власти, которые используют эти данные, чтобы предоставить необходимые инвалидам услуги, это позволяет избежать многократного документооборота, происходящего между органами власти.Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт https://sfri.ru/. Первое, на что стоит обратить внимание на сайте гражданину с инвалидностью – это личный кабинет инвалида.Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован, при входе в личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль.Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю необходимую информацию для реализации прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов.Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.