Денис Мантуров и Александр Бурков встретились во время рабочего визита Министра промышленности и торговли РФ в Омскую область и обсудили федеральные и региональные меры поддержки предприятий.- Омские промышленные предприятия активно сотрудничают с федеральным Фондом развития промышленности, - сказал Министр. - Льготные займы ФРП позволяют реализовать важные для региона инвестиционные проекты, стимулируя приток прямых инвестиций в промышленность. ФРП профинансировал в регионе 8 проектов, на общую сумму свыше 2 млрд. рублей, а их общий бюджет превышает 5,5 млрд. рублей.Губернатор Александр Бурков отметил промышленный потенциал региона - это 1400 больших и малых предприятий.- Триста из них — это предприятия нефтехимической отрасли, которые играют основную роль. Обрабатывающая промышленность формирует более 36% валового регионального продукта и свыше четверти налоговых доходов консолидированного бюджета области, - сказал Александр Бурков. - При содействии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в регионе идет реализация ряда крупных проектов. Часть проектов вы сегодня увидите на выставке. Это та продукция, которая уже выпускается, и, что важно, на высокотехнологичных современных предприятиях.Так, например, в декабре омскому производству крупноформатных архитектурных стеклопакетов было принято решение предоставить льготный заём на 500 млн. рублей в рамках программы импортозамещения.Губернатор Омской области рассказал о том, как региональное Правительство поддерживает предприятия обрабатывающих отраслей промышленности. Так за три последних года объём субсидий превысил 335 млн. рублей. Благодаря этому омские предприятия увеличили количество работающих на 1200 человек.- У нас в обрабатывающей промышленности занято более 83 тысяч человек — большая армия работников, достаточно высоко оплачиваемых, - сказал Александр Бурков. - При среднем уровне зарплаты в регионе 30 тыс. рублей у нас на предприятиях обрабатывающей промышленности средняя заработная плата выше 41 тысячи рублей. Поэтому здесь позитивные результаты есть, для наших омичей, для жителей. Ещё раз хотел сказать спасибо за ваше внимание и постоянную помощь нашему региону, нашей промышленности. Как результат, мы видим сегодня открытие новых производств. Это решение задачи импортозамещения, но для нас здесь ещё важно увеличение налоговой базы и, самое главное, - создание новых рабочих мест, - отметил Александр Бурков.Денис Мантуров и Александр Бурков такое обсудили проект особой экономической зоны «Авангард», создание которой закреплено Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 года. Благодаря этому бизнес сможет реализовывать масштабные проектов, чтобы привлечь инвесторов в регион и придать новый импульс развитию омской промышленности. Уже подписаны соглашения с четырьмя якорными резидентами, которые в ближайшие годы инвестируют в экономику региона более 23 млрд. рублей. Ожидается, что благодаря этому налоговые поступления в областной бюджет вырастут на 10 млрд. рублей.