Накануне в соцсетях омичи пожаловались на работу 64 маршрута. Женщина написала пост о том, что в морозы дождаться автобусов очень сложно, а на линию выходит гораздо меньше машин, чем положено.В департаменте транспорта провели проверку работы перевозчика выяснили, что в праздничные дни на маршруте находилось всего 6 автобусов вместо положенных 13, а в последующие не более 9, хотя по контракту предусмотрено 20.- 13 января департаментом транспорта направлена письменная претензия перевозчику, с перечислением в ней нарушений, допущенных при исполнении муниципального контракта в период с 1 по 11 января 2021 года, 18 января – уведомление о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту. Кроме того, перевозчик предупрежден, что в случае неисполнения указанных в претензии требований, департаментом транспорта будет рассмотрен вопрос об одностороннем отказе от исполнения контракта, - отметили в пресс-службе министерства транспорта.