В ходе регулярного рейда сотрудники госавтоинспекции выявили пассажирский автобус, перевозивший омичей с неисправными тормозами по области.Водителя остановили чтобы проверить документы накануне в 10:35 на улице 10 лет Октября. В ходе проверки технического состояния выяснилось, что у автобуса ПАЗ были неисправности в тормозной системе. В любой момент у ПАЗа могли отказать тормоза. В момент проверки автобус выполнял рейс по маршруту \\"Омск - Нижняя Омска\\". В салоне находилось 10 человек, уточнили в пресс-службе Госавтоинпекции.Автобус отправили на штрафстоянку, а по факту возбудили административное дело за управление транспортным средством с неисправной тормозной системой.