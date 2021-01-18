В Ленинском округе нашли предприятие, которое задолжало своим работникам более 3,8 миллионов за прошедший год.Омская прокуратура вмешалась после обращения работников ООО \\"Теплично-парниковый комбинат \\"Элита-картофель\\"\\". За прошедший год работодатель не доплатил рабочим в общей сложности 3,8 миллионов рублей. Чтобы устранить задолженность прокуратуре пришлось неоднократно внести представление руководству предприятия, а на имя директора предприятия выписали несколько штрафов за невыплату заработной платы.После долгих разбирательств работодатель выплатил зарплату работникам в полном объеме.