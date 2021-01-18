После сравнительно теплых выходных в Омскую область возвращаются трескучие морозы. Причем ожидается практически экстремальная даже для сибиряков температура.По данным портала rp5.ru, завтра, 19 января, днем еще будет -20...-22. А к ночи температура на улице понизится до - 26...-32 градусов. В течение недели морозы будут только усиливаться и достигнут кульминации на выходных.В воскресенье, 24 января, прогнозируют и вовсе экстремальные цифры – от -31 до -37 градусов. При этом ощущаться такой мороз будет, как -41...-48.