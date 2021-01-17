Все чаще омичи жалуются, что теплые остановки оккупировали бездомные. Из-за специфического запаха в них многие пассажиры брезгуют заходить в них. В итоге транспорт люди ждут на улице вместо теплых павильонов. И, судя по всему, ничего поделать с этим нельзя.- Видео наблюдения ведётся круглосуточно. Диспетчерская у нас работает круглосуточно. В случае появления бездомных людей в ТОКах, вызываются полиция, скорая и охранное предприятие. Но бездомные люди это тоже люди и у них есть права нахождения в остановке. В случае нахождения в нетрезвом виде или хулиганстве их забирает полиция и уводит, но это не на долго они в ближайшее время возвращаются. Нет закона, чтобы выводить бомжей с остановок, - ответили на запрос \\"Комсомолки\\" в ООО \\"Капитал-Строй\\", которое отвечает за содержание теплых остановок в Омске.