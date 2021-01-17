Едва не закончились трагично посиделки в поселке Ачаир под Омском. Там к местному жителю в гости из Сургута приехала дочь с зятем. За встречу, как водится, выпили. Но разговор за столом пошел не в ту сторону и вечер перестал быть томным. 63-летний пенсионер разозлился на зятя, вспыхнул конфликт и сибиряк выскочил из-за стола и отправился за ружьем в свою комнату.Чтобы припугнуть зятя, пьяный омич выстрелил в потолок. К делу подключилась полиция. Огнестрельное оружие у пенсионера изъяли. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, ружье «МР-153» было зарегистрировано по закону, но за стрельбу в общественном месте вспыльчивому тестю грозит административное наказание: штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Могут пенсионера лишить и права ношения оружия на три года.