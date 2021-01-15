Омские боец Александр Шлеменко высказался о прогремевшем на всю страну деле уфимца Владимира Санкина. Мужчина утверждал, что спасал детей от насильника, но следователи пришли к выводу о том, что эту версию придумал один из приятелей мужчины. Накануне Санкина приговорили к 8 годам лишения свободы.В своих соцсетях Шлеменко выражает понимание и поддержку действиям уфимца. В посте омский боец кратко пересказал историю мужчины, а дальше написал:- Владимир Санкин вбежал в подъезд, попытался вырвать ребенка из лап педофила, но получил сильный удар в лицо, в результате которого педофил сломал Владимиру Санкину челюсть. Завязалась драка, в результате которой Санкин нанес несколько ударов педофилу, от которых тот скончался. Итог: уголовное дело в отношении Санкина. И вот, сегодня суд огласил приговор: 8 лет лишения свободы. Что нам всем хочет сказать этим суд? «Увидев насильника, удерживающего ребенка и пытающегося его изнасиловать, не вмешивайтесь, идите своей дорогой! Иначе вы сядете на 8 лет!». Так, что ли?! - недоумевает спортсмен.Также Александр задается вопросом, что бы каждый из нас стал делать на месте Санкина и считает, что мужчина заслуживает общественной поддержки.- Я не конспиролог, но может это посыл педофильского лобби (которое во всем мире достаточно влиятельно) гражданскому обществу: «Не трогайте наших!»? Как бы после такого приговора поступили бы вы, узнав судьбу героя, Владимира Санкина? Прошли бы мимо? Пусть звучит жестко, но по мне лучше мёртвый педофил, чем мёртвый ребенок, жертва педофила. С этим делом мы дойдем до Председателя Верховного суда РФ. Не сомневайтесь, не отступим! <...> Я думаю этот Человек заслуживает нашей поддержки!!! - заключил Шлеменко в своем посте.