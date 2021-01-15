В городе Калачинске в Омской области местным властям пришлось спешно решать вопросы с незаконной переправой, которую организовали местные жители как только замерзла река.Раньше два берега областного центра связывал удобный мост, но его закрыли на ремонт в ноябре. Жители одного из микрорайонов были вынуждены делать большой крюк до ближайшего моста, чтобы попасть на другой берег в центр города. Как только в регион пришла зима, местные жители рискнули организовать свою ледовую переправу прямо в центре города. По ней переходят люди и переправляются автомобили, что может быть небезопасно.Местные власти за первые недели нового года зафиксировали более сотни случаев выезда на лед на автомобилях.- После сигнала, поступившему от сотрудников ГИБДД, МКУ \\"Городское хозяйство\\" было принято решение перекрыть съезд снежными валами на левом и правом берегах реки Омь, - уточнили в пресс-службе калачинской администрации.