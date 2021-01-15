Накануне в Омске произошло ДТП с участием маленького омича в Октябрьском округе.В Госавтоинспекции установили, что наезд на ребенка произошел около 16:40. Водитель машины марки \\"Лада Ларгус\\" ехал со стороны улицы Маяковского. Все произошло недалеко от дома №59 по улице Плеханова.Как уточнили в ведомстве, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. После наезда его с места аварии забрали медики. Сейчас ребенок находится в больнице и насколько серьезные травмы он получил пока не известно. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, после которой будут установлены все детали и определена вина водителя.