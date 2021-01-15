Меньше недели осталось до Крещения. В этот день омичи традиционно отправляются смывать свои грехи в купели. В МЧС уже рассказали: в Омске официально проруби не будет. Все 18 купелей оборудуют в районах Омской области.Накануне Святого праздника митрополита Владимира спросили, можно ли окунаться в купели в купальниках. Владыка признал рубашки неудобными на морозе.- Мы не можем не пускать людей в купальниках. Сейчас в них принято, в них люди на пляже. Хуже, когда в жару летом женщина ходит по улицам в купальнике, - сказал в эфире 12 канала митрополит. - Это вообще противно даже. А то что купаются – слава богу, что хоть в купальнике, а не голые совсем. На Западе есть места, где одни женщины купаются совсем голые.