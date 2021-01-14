На арендованной даче в одном из товариществ в Подмосковье оперативники пресекли работу подпольной лаборатории по производству наркотиков.В доме полицейские нашли лабораторное оборудование, электронные весы, подносы, емкость с порошкообразным веществом, канистры, предположительно, с прекурсорами, строительные миксеры и средства химической защиты. основную часть готовых наркотиков злоумышленники хранили в сарае, расположенном неподалеку. Там полицейские нашли два свертка, общим весом 750 граммов. Как уточнили в пресс-службе УМВД, экспертиз установила, что это был мефедрон.Также в лаборатории задержали и уроженца Омска. Сейчас его заключили под стражу и предъявили обвинения в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Сейчас по делу проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.