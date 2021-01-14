Совет по космосу Российской академии наук (РАН) предложил скорректировать государственную космическую программу до 2030 года. Предполагается, что создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса перенесут на более поздний срок. Такое решение было принято после докладов гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО «НПО Лавочкина» Ивана Москатиньева. Вместо «Енисея» для экспедиции на Луну совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже говорил, что создание «Енисея» до появления новых технологий является преждевременным и нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться «горячего резервирования» и многократного использования. В этом ведомстве создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.