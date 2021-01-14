Ночью 10 января омич приехал на ж/д-вокзал провожать подругу в другой город. Парочка прошла через рамку металлодетектора. В корзине, куда они сложили свои вещи, молодой человек обнаружил оставленный кем-то «подарок» – сотовый телефон.Он решил не жадничать и сделать прощальный презент своей приятельнице. Ничего не подозревающая девушка взяла чужую вещь, но уехала с ней недалеко. В 6 утра ее задержали прямо на перроне в Тюмени.– В ходе проведения личного досмотра сотрудники транспортной полиции изъяли телефон, а собранные материалы направили по месту совершения кражи), – рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.