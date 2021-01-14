Омич решил подзаработать на перепродаже алкоголя и сигарет. Для этого он закупил в Омске 3 800 бутылок немаркированного алкоголя на 1 миллион рублей и 21 тысячу пачек сигарет почти на 3 миллиона. После этого он отправился в Оконешниковский район Омской области, где и планировал все это продать. В добавок ко всему, у предприимчивого \\"предпринимателя\\" не было лицензии на реализацию алкоголя и табака, поэтому организованный бизнес не являлся законным.В пресс-службе полиции уточнили, что незаконную деятельность омича удалось пресечь. В ходе экспертизы выяснилось, что алкоголь не соответствует нормам ГОСТа. Сейчас вся продукция изъята из продажи, а дело направили в Оконешниковский районный суд для рассмотрения по существу. Омичу грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.