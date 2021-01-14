В Роспотребнадзоре подвели итоги по заболеваемости респираторными вирусами за неделю новогодних праздников с 4 по 10 января. По данным ведомства, по сравнению с последней неделей декабря омичи стали чуть чаще заражаться коронавирусом, вырос также и процент заражения риновирусами.Именно риновирусы выявили у половины омичей, обратившихся за помощью медиков, 33,3% пришлись на заболевания COVID-19, а 16,7% - на сезонные коронавирусы. В общем эпидемиологическую картину в регионе считают характерной для зимы. Вирусов гриппа, к эпидемии которого готовятся омские больницы, пока не выявлено.По данным минздрава, в новогодние праздники число заражений коронавирусом осталось примерно на одном уровне с предпраздничными днями. Так что в конкретных числах небольшое процентное изменение заметить не удастся.