В соцсетях омичи продолжают высказывать некоторые недовольства новой дорогой на Левобережье, на строительство которой ушел почти год и миллиард рублей. Ее открытие состоялось перед самым Новым годом. Омичи еще присматриваются к новой магистрали и уже нашли некоторые недочеты.- Новая дорога, ул. Крупской. Группа пешеходов, перебегающих дорогу, на своем примере показывают администрации города, где должен быть установлен (и он тут был) пешеходный переход, - поделился в соцсетях один из водителей.В комментариях омичи разделились на два лагеря. Одни считают, что перебегать дорогу в неположенном месте могут где угодно, поэтому не стоит обращать на это внимание. А местные жители отмечают, что пешеходный переход в этом месте дороги был всегда, но после реконструкции участка его убрали и перенесли дальше, где практически никто не ходит.