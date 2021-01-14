На одном из предприятий Омска накануне произошло ЧП. Два работника крупно поссорились: сначала они выясняли отношения на словах, но довольно быстро один из них применил более весомый аргумент. 42-летний мужчина ударил оппонента обрезком металлической трубы по голове. Охранник поздно заметил происходящее и разнять мужчин не успел, но нажал на тревожную кнопку, чтобы вызвать росгвардейцев.Вместе с росгвардией на мест прибыли и медики. Пострадавшего забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, а ударившего его мужчину доставили в полицию для дальнейших разбирательств, уточнили в пресс-службе ведомства.