В Омске продолжается цифровизация медучреждений. 127 мониторов и 86 системных блоков поступили в городскую больницу № 11 в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Их установят на рабочих местах специалистов поликлиники, отделений стационара и в филиале учреждения.- Мы стараемся не только обеспечить максимально доступной и качественной медицинской помощью жителей региона, но и создать комфортные условия для работы наших специалистов, а для этого современное, надежное оборудование является хорошим подспорьем, - считает главврач больницы Анна Лисичкина.Фото: минздрав Омской области