Омские полицейские начали поиски неизвестного мужчины, которого подозревают в ограблении бабушки на одной из остановок города. Вечером на остановке в Октябрьском округе подозреваемый, по информации полиции, пытался ограбить 90-летнюю омичку, которая дожидалась автобуса. Злоумышеленник заглянул в теплую остановку и попал в объектив камеры наблюдения.Приметы разыскиваемого: был одет в пуховик темного цвета с логотипом \\"Armani\\" (правый рукав частично оторван), темную толстовку с капюшоном, спортивные штаны с цифрой 4 на правой штанине и белой надписью - на левой, кроссовки черного цвета с белой подошвой.Всех, кто видел этого человека, в полиции просят сообщить по номеру 02.