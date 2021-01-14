Дикая история произошла в одной из омских многодетный семьей. 16-летнюю Мадину* несколько лет унижали и били родители. Особенно старался отец девочки: он постоянно критиковал внешность дочери и внешний вид. Запрещалось ей общаться с парнями и друзьями. По настоянию отца школьница бросила занятия волейболом, которые ей так нравились. Однажды разозлившаяся мама девочки избила ее мокрой грязной тряпкой по лицу. Отец бил металлической пряжкой по лицу.Сверстники постоянно видели следы побоев у Мадины. Последней каплей для нее, видимо, стало то, что отец объявил:- Я нашел тебе мужа.В итоге девочка покончила с собой - ее нашли рядом с домом в гараже. Следователи завели уголовное дело на отца Мадина. Сейчас он находится под домашним арестом. Виноватым в смерти ребенка он себя не считает.* Имя девочки изменено