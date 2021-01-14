Зима уже давно вступила в свои права и сковала реки и озера Омской области льдом. Так гораздро сложнее увидеть или почувствовать загрязнения воды. Но специалисты Обь-Иртышского гидрометцентра продолжают наблюдения за состоянием водоемов города и области.В анализах 38 проб нашли превышения ПДК по 10 различным показателям. Среди опасных веществ специалисты выделили соединения железа, меди, ртути, фосфора и марганца, магний, нитритный азот, аммонийный азот, а также легко и трудноокисляемые органические вещества. Превышения есть, но они не высокого уровня, уточняют в ведомстве.Постоянный мониторинг качества воды проводится на 12 водоемах, среди который Иртыш, Омь, а также относительно крупные реки в районах области.