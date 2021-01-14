ДТП случилось накануне днем на Левом берегу.– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что мужчина 1957 года рождения на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер», следуя по улице Авиационной со стороны улицы 12 Декабря в направлении улицы 22 Декабря, допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу, – сообщает подробности пресс-служба областного УМВД.Видео этой аварии выложили в соцсети. На записи видно, что сидевший за рулем водитель даже не сбавил скорость перед «зеброй». Женщина пыталась перейти дорогу с двумя детьми. Ребятишки успели перебежать, а на их мать сбило тяжелое авто.От удара пострадавшая отлетела в сторону. С травмами ее увезли в больницу. С детьми все в порядке.