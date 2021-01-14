Омичи в последние дни все чаще жалуются на неочищенные от снега дороги. После Нового Года в городе выпало много снега. Техника работала, но в основном на центральных улицах. В итоге на магистралях образовались колеи. Например, на улице 22 Апреля, Маяковского, Орджоникидзе, 24-я Северная.Одна из омичек обратилась за комментариями к властям. Оказывается, убирать улицы от снега коммунальщикам мешают холода. Вот, что сибирячке ответили в администрации:- В последнее время резкие температурные перепады осложняют проведение работ: после снегопадов происходит резкое понижение температуры и, несмотря на все усилия дорожных служб, остаются участки, где на проезжей части образовалась наледь и колейность. На таких участках работы проводятся в несколько этапов. На этой неделе работам по устранению снежно-ледяных отложений и колейности на дорогах уделяется особое внимание, - говорится в официальном ответе.Власти также сообщили, что в ближайшее время будут организованы работы по снятию наледи на улице Богдана Хмельницкого.