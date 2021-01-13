Январь продолжает напоминать омичам о том, что живут они в Сибири. Практически две недели подряд в регионе сохраняется морозная погода. И если днем столбик термометра поднимается до комфортной зимней температуры, то по ночам практически всегда держится в районе -30 градусов.Синоптики из Обь-Иртышского УГМС предупреждают, что в ближайшие ночи омичей ждут сильные похолодания до - 30...-34 градусов. При пояснениях температура может падать еще ниже, до -38. В некоторых районах синоптики прогнозируют опасную изморозь.Но такие низкие температуры отступят уже к выходным. В грядущий уикэнд резко потеплеет до -5 градусов.