Сегодня утром на трассе Омск-Тюмень неприятности ожидали еще одного омича. По пути в соседний город, его машина марки \\"Ниссан Тирано\\" заглохла недалеко от села Абатское. Совсем недавно примерно в этом же районе замерзали 50 омских вахтовиков, направлявшихся Нефтеюганск.На помощь к омичу пришли местные сотрудники ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе ведомства, патруль помог 33-летнему мужчине согреться и довезти автомобиль до ближайшего автосервиса. Там машину починили, поломка оказалась не серьезной. В ближайшие несколько дней в регионе продержится холодная погода, поэтому омичам советуют отложить длительные поездки на личном транспорте до потепления.