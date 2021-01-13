Одна из омичек в соцсетях рассказала о том, что стала жертвой карманников, которые снова активизировались в нашем городе.Женщина рассказала, что все произошло в Амуре, на остановке 24 северная. В тот день на остановке было многолюдно, а когда подошла нужная маршрутка, небольшую давку сосал странный молодой человек.- Один парень бесцеремонно оттолкнул нас, зашел вперед и спрашивает у водителя, доедет ли он до Автовокзала. Услышав ответ нет, он не торопился выходить из газели. Мы стояли на улице, сзади нас пожилая пара, а за ними молодые люди. Мы все стали возмущаться, говорить, чтобы выходил и не задерживал людей. В итоге парень вышел, я с дочкой зашла и пожилая пара, молодые люди остались на остановке, - рассказала женщина.После этого, как вспоминает омичка, водитель упомянул, что часто такой схемой пользуются мелкие воришки. Один создает давку, а его сообщники обчищают ничего не подозревающих пассажиров. Когда омичка вышла на остановке и проверила сумочку, оказалось, что кошелька с деньгами там нет.- Что вы думаете? Мы вышли на своей остановке и пошли пополнить транспортные карты, но в сумочке не оказалось кошелька. Я сразу вспомнила слова водителя. Я оказалась очередной жертвой, - сетует женщина. - Хочу сказать про сумку, она не была расстегнутой или порезанной. Их \\"работа\\" была выполнена филигранно.Омичка не надеется вернуть деньги, но обращается к горожанам и советует быть внимательнее. В комментариях под постом другие жители города отмечают, что тоже замечали подобные случаи в разных частях города.