В полицию обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства из Оконешниковского района. Мужчина рассказал, что при покупке удобрений его обманули на крупную сумму.Мужчина рассказал, что в декабре 2020 ему на электронную почту пришло рекламное письмо с предложением купить минеральные удобрения для растений. Связавшись с менеджером аграрий договорился о покупке 538 тонн разных удобрений общей стоимостью 9 132 000 рублей. Потерпевший согласился оплатить весь заказ сразу, потому что подобные сделки ранее совершал и никогда не встречался с мошенниками. Понял, что его обманули, мужчина только тогда, когда приехал забирать товар, но ничего и никого в условленном месте не обнаружил.Как уточнили в пресс-службе полиции, по данному факту возбудили уголовное дело по статье \\"Мошенничество, совершенное в особо крупном размере\\". Сейчас проводится проверка, следователи проверяют движение денег по счетам и выясняют все обстоятельства случившегося.