В Омской области за последние сутки выявили 240 новых случаев заражения коронавирусом. За все время наблюдений в регионе количество заразившихся выросло уже до 33 370, сообщают в пресс-службе местного минздрава.Вылечились от ковида за сутки 205 омичей. Всего с начала пандемии удалось победить болезнь 20 753 людям.К сожалению, увеличилось количество летальных случаев болезни. За последние сутки медики констатировали 7 смертей от ковида, а всего в регионе вирус унес жизни 970 человек.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 157, Москаленский район – 15, Большереченский, Муромцевский районы – 8, Называевский, Полтавский районы – по 6, Азовский, Марьяновский районы – 5, Оконешниковский район – 4, Кормиловский район – 3, Крутинский, Любинский, Омский, Павлоградский, Таврический, Тарский, Тевризский районы – 2, Исилькульский, Калачинский, Нижнеомский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Саргатский, Тюкалинский, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.На домашнем лечении продолжают находиться 9 277 омичей, а за последние сутки в ковидные госпитали отправились 112 человек.