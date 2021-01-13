Омские полицейские задержали трех местных жителей, которых подозревают в организации группы черных риэлторов.По предварительным данным, в 2018 году омич привлек двух друзей для незаконной деятельности. Вместе они подыскивали доли в проблемно жилье. Объектами их интереса были дома и квартиры с большими долгами по коммуналке или разделенные между наследниками, которые недолюбливали друг друга. Выкупая часть собственности аферисты подселяли туда ранее сидевших, ведущих асоциальный образ жизни соседей. Они-то и делали жизнь своих соседей невыносимой. Доведенные до отчаяния люди соглашались продать оставшуюся долю за любые деньги. Когда жилье оказывалось в собственности черных риэлторов, они делали там ремонт и продавали намного дороже через заинтересованное агентство по недвижимости.- В отношении лидера группы и его помощника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному участнику – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Еще один фигурант находится под домашним арестом, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, жертвами аферистов стали 10 омичей. Следствие продолжается, выясняется, могли ли задержанные быть причастны к другим похожим эпизодам.