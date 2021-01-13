В областной больнице № 11 УФСИН прошел турнир по метанию валенка. Соревнования проводят уже девятый год подряд, и, судя по всему, они пользуются популярностью. У сидельцев не так много развлечений, да и участникам положен приятный бонус. Ради хорошего результата спортсменам выделяют дополнительное свободное время для тренировок.В этом году борьба была нешуточной и победитель побил предыдущий рекорд турнира, забросив снаряд на 32 метра.– В этом году попробовать свои силы в турнире вышли 30 осужденных, – рассказали в пресс-службе областного УФСИН. – Большинство метателей принимали участие в соревнованиях впервые, но были и более опытные спортсмены, которые ранее неоднократно участвовали в турнире. В этот раз опыт и отточенная техника вновь взяли верх. Победителем турнира стал осужденный Александр Говорухин – серебряный призер прошлогодних соревнований. Ему удалось побить рекорд своего наставника, который составлял 28 метров.Победителей турнира поощрили дипломами и медалями.