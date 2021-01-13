Сразу после новогодних праздников в Омске попал 16 летний Александр Кулаков. О его пропаже стало известно 11 января. Школьник ушел из дома и не вернулся. До сих пор о его месте нахождения ничего неизвестно.Приметы Александра: ростом около 156 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза.В момент ухода подросток был одет в темно-синюю куртку, зеленую толстовку, синие джинсы, белые кроссовки и серо-белую шапку.Тех, кто видел Александра или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефону, указанному в ориентировке или в полицию.