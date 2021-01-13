Накануне омичей предупредили что из-за ухудшения погодных условий автодороги между Омской областью и Республикой Казахстан перекрыли. Причиной для этого послужил сильный ветер и снежная буря, уточняли в МЧС.Сегодня с 10:00 все ограничения по движению автомобилей между странами сняты. Теперь автомобилисты могут отправиться в Казахстан без всяких опасений. Но омичей все же просят отложить такие длительные поездки на несколько дней. До выходных в Омске и области продержится морозная погода, ночью температура может падать до -30 градусов, поэтому передвигаться на личном транспорте по междугородним трассам может быть небезопасно.