Омская прокуратура выявила нарушения в деятельности перевозчика, из маршрутки которого выпал школьник. Ребенок пытался зайти в салон, но не удержал равновесие, когда водитель начал движение, и упал на дорогу, получив травмы. Тогда прокуратура анонсировала проверку деятельности перевозчика.В ходе проверки прокуратура выяснила, что перевозчик выпускал на маршрут автомобили с неисправностями и нарушал требования действующих лицензий. В итоге на перевозчика составили три административных протокола. Руководителю транспортной компании выданы представления, за выполнением которых будет следить прокуратура.