38-летний рецидивист из Центрального округа так хотел сотовый, что решился на разбой. Мужчина пришел в салон, выбрал гаджет и наушники к нему. Потом он «расплатился» картой, зная, что там нет денег. После этого уголовник схватил пакет с покупкой и направился к выходу. Продавец, поняв, что оплата не прошла, попытался задержать покупателя. Тот достал нож и, угрожая расправой, скрылся.– Длительное время гражданин скрывался от сотрудников полиции, но в начале января оперативники выяснили, что подозреваемый устроился разнорабочим на одну из баз отдыха в Чернолучье. Омича задержали, при личном досмотре изъяли похищенный телефон, наушники, зарядное устройство и орудие преступления – нож, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователь продолжает сбор доказательств. Санкцией статьи за совершение разбоя предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.