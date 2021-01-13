Международное авиасообщение из Омска было прекращено из-за пандемии еще весной прошлого года. С тех пор, вылететь заграницу из местного аэропорта невозможно, омичам ради этого приходится ехать в другие города. Но уже довольно скоро эта ситуация может измениться.- Мое предположение, судя по вакцинации и коэффициенту заражаемости, который сейчас в целом меньше единицы, речь идет о месяце-двух, - предположил директор омского аэропорта Олег Селиверстов в разговоре с НГС55. - И я очень надеюсь, что с того, что мы называем весенне-летним периодом, с апреля, начнется международное авиасообщение.Также Селиверстов отметил, что многие страны начинают открывать границы и для Омска главное попасть в перечень городов, из которых разрешены вылеты заграницу.