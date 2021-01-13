В Тарском районе Омской области будут судить 6 местных жителей, незаконно рубивших лес.По данным следствия, один из сельчан еще 2019 году решил заняться рубкой леса в обход закона и привлек к этой деятельности пятерых знакомых. Тогда им удалось срубить 120 деревьев и остаться незамеченными. В следующем году черные лесорубы оказались не такими удачливыми. Приятелям удалось срубить 70 стволов, но их заметила местная полиция и лесхоз. Поймать приятелей на месте не удалось, их сообщник предупредил компанию о приближении надзорных органов, и друзьям удалось скрыться. Но их быстро нашли.Общий ущерб от незаконной деятельности сельчан составил 5,3 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Сейчас расследование завершено и дело в ближайшее время рассмотрят в Тарском городском суде.